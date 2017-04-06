В олимпийскую сборную России вошли 9 уральских биатлонистовСегодня в 09:19
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Главный тренер Касперович остался за бортом.
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило список спортсменов, которые будут готовится в составе национальной сборной к следующему сезону, включающему Олимпиаду-2018.
В мужскую команду вошли четверо уральцев: тюменцы Евгений Гараничев и Александр Логинов, екатеринбуржец Антон Шипулин и югорчанин Алексей Волков. Помимо них в сборной будут работать москвичи Максим Цветков и Матвей Елисеев, уфимец Антон Бабиков и ульяновец Юрий Шопин.
Руководить большей частью команды будут Рикко Гросс и Андрей Падин. Отдельно, как и предыдущие два сезона, будут тренироваться Шипулин и Волков, передает "Уралинформбюро".
В женской сборной представительство Урала еще больше. В команду вошли тюменки Ирина Старых, Виктория Сливко и Ирина Услугина, югорчанка Дарья Виролайнен и екатеринбурженка Светлана Миронова. Оставшиеся три места достались москвичке Ольге Подчуфаровой, петербурженке Екатерине Юрловой-Перхт и Татьяне Акимовой из Чувашии.
Кандидатуры наставников биатлонисток пока не утверждены. Как поясняет пресс-служба СБР, имена тренеров будут названы после дополнительной рабочей встречи.
Вместе с тем неясной остается судьба Александра Касперовича, в минувшем сезоне занимавшем пост главного тренера. В официальном сообщении СБР его имя не фигурирует. По словам члена правления Союза Александра Тихонова, принято решение вовсе отказаться от этой должности.
"Дело в том, что Касперович немного не справился со своими обязанностями. Я это решение поддерживаю, мое личное мнение, что он не справился", - цитирует ТАСС четырехкратного олимпийского чемпиона.
Впрочем, сам специалист в настоящее время опровергает слова Тихонова. "Пока исполняю обязанности главного тренера, даже не исполняю — я являюсь главным тренером. Я решаю, подписываю все контракты, решаю все вопросы здесь. Завтра буду в Москве. Александр Иванович Тихонов имеет полное право говорить хоть что. Есть решение правления, и оно еще однозначно не доработано до конца. Нет решения по женской команде. Возможно, заявление Тихонова надуманное", - передает слова Касперовича "Советский спорт".
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