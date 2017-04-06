Но прежде - встреча с "Рубином".

Определился первый финалист текущего розыгрыша Кубка России по футболу. В решающую стадию пробился столичный "Локомотив", передает "Уралинформбюро".

5 апреля железнодорожники в полуфинале, проходившем в Москве, с минимальным преимуществом одолели "Уфу". Единственный гол на 44-й минуте забил Мануэл Фернандеш.

Сегодня во втором полуфинале екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграет с казанским "Рубином". Встреча будет проходить на "СКБ-Банк Арене", начиная с 19.00.

Следует отметить, что для "Локомотива" грядущий финал Кубка России станет восьмым в истории клуба. Трофей москвичи брали 6 раз. Лучшим достижением "Урала" в турнире является участие в полуфинале.