В Екатеринбурге капитулировал "Оренбург".

Екатеринбургский "Урал" одержал четвертую победу кряду. 10 апреля на "СКБ-Банк Арене" со счетом 2:0 был бит "Оренбург", передает "Уралинформбюро".

Встреча проходила в рамках чемпионата России. Очередной мяч за "шмелей" забил пришедший в клуб зимой Владимир Ильин. Он отличился на 26-й минуте. Окончательный счет за считанные секунды до конца основного времени матча установил Чисамба Лунгу.

По итогам 22-го тура чемпионата "Урал" поднялся на 11 место, увеличив отрыв от зоны вылета.

Лидером первенства остался московский "Спартак". Второе и третье места занимают столичный ЦСКА и питерский "Зенит" соответственно.