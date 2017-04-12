Счет в серии вновь равный.

Магнитогорский "Металлург" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА. Поединок, проходивший 10 апреля на Южном Урале, завершился со счетом 3:1, передает "Уралинформбюро".

В составе "Магнитки" отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала. За гостей забил Вадим Шипачев.

Предыдущий матч, состоявшийся в Магнитогорске 8 апреля, СКА выиграл со счетом 5:4. Таким образом, в финальной серии до четырех побед сейчас вновь паритет – 1:1. Следующие две игры будут проходить в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля.