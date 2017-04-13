Болельщики "Урала" так решили.

Дата проведения финального матча Кубка России спровоцировала перепалку в рядах футбольных функционеров. Решающую встречу назначили на 2 мая, при этом за предваряющую игру неделю финалистам - "Уралу" и "Локомотиву" - предстоит сыграть аж по 3 матча в чемпионате России.

Первым по руководству РФПЛ и РФС "прошелся" главный тренер железнодорожников Юрий Семин. "Календарь, который представила премьер-лига, ненормальный. К финалу Кубка мы проведем три матча за шесть дней. Это невозможно. Ощущение, что при составлении календаря на Кубок просто не обратили внимания. Перед финалом можно было бы дать командам небольшой перерыв. Люди приедут в Сочи, чтобы увидеть праздник. Финал Кубка – это реклама нашего футбола, а на поле выйдут две уставшие команды", - заявил специалист после очередного матча "Локомотива" в национальном первенстве.

С ним солидарен председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков. А вот в стане "Урала" позицию соперников по финалу не разделили. Как подчеркнул президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, болельщики рассчитывают, что матч состоится именно 2 мая.

"Мы категорически против переноса. Как можно менять дату, ведь люди, наши болельщики, уже купили билеты, как мы будем им в глаза смотреть? Куплены билеты, гостиницы забронированы. Все же знали, когда будет финал, а теперь после полуфиналов вдруг кому-то дата стала неудобна. В честь чего? Люди у нас не очень богатые, многие берут невозвратные авиабилеты, им что делать? Кто им будет компенсировать? Надеюсь, без нас этот вопрос решен не будет, иначе это совсем нонсенс будет", - цитирует Иванова "Р-Спорт".

11 апреля руководству РФПЛ пришлось в экстренном порядке решать, переносить или нет финал Кубка России на другую дату. Пока вопрос обсуждался, ситуацию прокомментировал президент РФС Виталий Мутко: "Финал Кубка стоял на 28 мая. Лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает. Мы дали возможность Лиге определиться до конца дня. 4 и 8 мая. Сегодня к концу дня объявят. Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы Лига советовалась с нами при составлении календаря".

В итоге Лига встала на сторону "Урала". Согласно официальному сообщению ее пресс-службы, день проведения финала Кубка останется неизменным – 2 мая. Игра будет проходить в Сочи на стадионе "Фишт".

Стоит отметить, что "Урал" в отличие от "Локомотива" впервые сыграет в решающем матче национального Кубка. Ранее лучшим результатом "шмелей" в турнире было участие в полуфинале. Железнодорожники в финале играли 7 раз, причем в шести случаях одержали победу, последний раз – 2 года назад.



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