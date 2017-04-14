В финале Кубка России.

2 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетит в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры гослидеров пройдут в Сочи, сообщил Life.ru источник в МИД.

Примечательно, что 2 мая в Сочи состоится финал Кубка России. "Локомотив" настаивал на переносе решающей встречи с "Уралом", чтобы футболисты смогли отдохнуть: за предваряющую игру неделю финалистам предстоит сыграть аж по 3 матча в чемпионате России. Однако, после бурных споров, финал Кубка все же решили провести именно 2 мая. Возможно, это связано с визитом в Сочи Путина и главы футбольной державы.

Стоит отметить, что "Урал" впервые сыграет в решающем матче национального Кубка: ранее "шмелям" удавалось добираться лишь до полуфинала. Железнодорожники же - шестикратные обладатели Кубка, последний раз трофей они выигрывали 2 года назад.