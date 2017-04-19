Ради имиджа Родины.

Российская бегунья Антонина Кривошапка признала себя виновной в нарушении антидопинговых правил. Она дисквалифицирована до 6 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Стоит напомнить, что на лондонских Играх-2012 российская женская эстафетная команда в беге 4х400 метров лишилась серебряных медалей из-за положительной допинг-пробы Кривошапки.

Факт употребления запрещенных веществ подтвердили еще четверо спортсменов из РФ. До 1 июля 2018 года дисквалифицированы толкательница ядра Евгения Колодко, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев. Метательница молота Анна Булгакова отстранена от соревнований до 28 марта 2019 года, передает "Уралинформбюро".

По утверждению ряда экспертов, на самом деле спортсмены считают себя абсолютно чистыми. ВФЛА с помощью их "признаний" пытается улучшить свою репутацию в глазах Международной федерации легкой атлетики и восстановиться в правах после серии допинговых скандалов.

"Позиция, по крайней мере, трех из пяти легкоатлетов списка следующая. Денег судиться в Спортивном арбитражном суде у них нет. Да и, по большому счету, дело это бесполезное. При этом их поставили перед выбором: либо вы подписываете бумагу о добровольном признании и получаете два года дисквалификации, либо продолжаете настаивать на своем – и остаетесь с четырьмя. Причем с какой даты – непонятно. Плюс бесконечные суды, нервотрепка", - пишет "Спорт-Экспресс".