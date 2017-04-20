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Никита Трямкин возвращается из "Ванкувера" в "Автомобилист"Сегодня в 17:51

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Хоккеист играл за клуб НХЛ с 2016 года.

Никита Трямкин вернется в Екатеринбург в родной хоккейный клуб "Автомобилист". С игроком достигнуты договоренности об условиях контракта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ХК.

22-летний Никита Трямкин начинал свою карьеру в столице Урала. С сезона 2011/12 играл за молодёжную команду "Авто", в следующем году вошел в основной состав "Автомобилиста". На протяжении трёх сезонов он стал одним из ведущих защитников клуба. В сезоне 2015/16 Трямкин провел 59 игр, набрав 12 очков.

В послужном списке Никиты есть и выступление за молодежную сборную России. В 2014 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Швеции.

В 2016 году Трямкин подписал двухлетний контракт с канадским клубом "Ванкувер Кэнакс", за который он провел 79 матчей, набрав 11 очков.

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