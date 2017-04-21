Намечено 10 поединков.

5 мая в уральской столице во Дворце игровых видов спорта состоится Международный турнир по боксу и ММА "День Победы – 72". Организатор мероприятия - "РМК Боксинг Промоушен", передает "Уралинформбюро".

В рамках турнира зрители увидят 10 поединков, 7 из которых титульные. В главном бою сойдутся чемпион мира среди молодежи Магомед Курбанов из Екатеринбурга и Вирджилиус Стапулионис из Литвы.

Екатеринбуржец выиграл все 10 профессиональных боев (8 из них нокаутом). На счету его оппонента 32 поединка, в которых он 27 раз одержал победу (19 нокаутом), 4 уступил, еще 1 бой завершился вничью.

Также 5 мая на ринг выйдет звезда смешанных единоборств екатеринбуржец Иван Штырков. Он не проиграл ни одного из 9 боев, 7 из них выиграл нокаутом. Его соперник - участник чемпионата UFC Фил Де Фрайс из Великобритании. На его счету 12 побед в профессиональных боях, 11 из них он завершил досрочно.