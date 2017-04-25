Команду New Stream представили на международной выставке "Спорт"24 апреля в 09:20
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В Москве.
Региональная общественная организация "Новый Поток", созданная в структуре Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) для поддержки и продвижения отечественного детско-юношеского спорта, впервые участвовала в крупнейшей в России международной выставке "Спорт". Мероприятие проходило в Москве.
Ежегодно выставка собирает около 18 000 посетителей, участие принимают более 250 компаний и клубов из 20 стран мира, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".
Команду "Нового Потока" представляли одни из лучших бойцов и спортсменов страны. Это непобежденный российский боец смешанного стиля, действующий чемпион М-1 Global Алексей Кунченко, четырехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин и олимпийский призер, чемпионка России и вице-чемпионка мира по вольной борьбе Екатерина Букина. Их представили министру спорта России Павлу Колобкову. Кроме того, Алексей Кунченко провел мастер-класс.
Как отметил президент РОО "Новый Поток" Юрий Навражный, подобные мероприятия позволяют не только собрать всех участников спортивной индустрии для обмена мнений и опытом, но и популяризировать различные виды спорта и здоровый образ жизни.
"В вопросе воспитания юного поколения спортсменов важно объяснить молодежи, что в мире спорта нет непреодолимых преград. Чемпионом может стать каждый, если он поставит перед собой такую цель", - подчеркнул Юрий Навражный.
Следует отметить, что Дмитрий Мазуров учредил Группу компаний "Новый Поток" более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
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