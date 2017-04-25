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В РФС назвали неподобающим поведение игроков "Урала"24 апреля в 15:55

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В матче против "Зенита".

Екатеринбургский "Урал" может быть наказан за "неподобающее поведение" футболистов во время матча против питерского "Зенита". Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

"По матчу "Зенит" - "Урал", рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды "Урал", которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего "Урала" Романа Павлюченко", - цитирует функционера "Чемпионат.com".

Встреча "Урала" с "Зенитом", проходившая 22 апреля на арене "Санкт-Петербург", завершилась скандалом. Хозяева смогли открыть счет только на 86-й минуте. До этого с поля были удалены два игрока "шмелей". Сначала вторую желтую карточку за жесткий, но в пределах правил подкат получил Эрик Бикфалви. Недовольный этим решением на арбитра накинулся Роман Павлюченко, за что был сразу удален.

Сразу же после забитого мяча Роман Емельянов в своей штрафной повздорил с зенитовцем Артемом Дзюбой. Удар, который форвард сборной России первым нанес игроку "Урала", рефери, по всей видимости, не увидел и влепил обоим по "горчичнику". Для Емельянова он стал вторым – екатеринбуржец покинул поле.

Играя ввосьмером, "шмели" даже умудрялись огрызаться, но все же в добавленное время пропустили второй мяч.

Работа судейской бригады вызвала бурю негодования в рядах болельщиков. За екатеринбургский клуб вступились и политики. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев попросил вице-премьера Виталия Мутко дать произошедшему оценку. О желании направить аналогичный запрос в РФС сразу после матча заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

При этом и сам Мутко, который, помимо работы в правительстве, возглавляет РФС, не остался безучастным. "Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать - может, на эмоциях - я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА", - передает слова чиновника ТАСС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "шмелей", клуб также выразил своеобразный протест арбитрам. Сразу после матча несправедливые, по мнению "Урала", решения судей были отмечены в протоколе матча.

Ближайшее заседание КДК РФС состоится 25 апреля.

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