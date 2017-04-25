Без объяснения причин.

Российский арбитр Алексей Еськов, удаливший троих игроков екатеринбургского "Урала" в матче с "Зенитом", отстранен от работы, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно предыдущему варианту распределения судей на матчи 25-го тура, Еськов должен был обслуживать центральную встречу – ЦСКА с "Локомотивом". Однако 24 апреля РФС внес корректировки – Еськова заменил Сергей Карасев. Причины изменений не уточняются.

"Урал" и "Зенит" играли в Санкт-Петербурге 22 апреля. Арбитр по ходу встречи удалил Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Только играя в большинстве, хозяева сумели сладить со "шмелями", забив в концовке 2 мяча.

По окончании поединка вице-премьер Виталий Мутко заявил, что не увидел на поле "судью, который носит эмблему ФИФА". Как ожидается, качество судейства будет рассмотрено 25 апреля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. При этом глава КДК Артур Григорьянц назвал поведение игроков "Урала" неподобающим.



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