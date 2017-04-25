Для Нового Уренгоя.

ООО "Газпром добыча Ямбург" победило в новоуренгойском муниципального конкурсе "Спортивная элита". По итогам 2016 года компания отмечена в номинации "Лучшая организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди предприятий".

Кроме того, в личных номинациях победителями стали несколько работников "Газпром добыча Ямбург". В число лучших спортсменов города попали начальник участка службы по спортивно-оздоровительной работе Анатолий Сахнюк, а также инструкторы этой же службы Владимир Барановский и Галина Иванова. Специалист отдела развития персонала компании Александр Норка назван одним из самых активных спортивных волонтеров Нового Уренгоя.

А в командной номинации сборной "Газпром добыча Ямбург" по волейболу досталось серебро.

Лучшими ветеранами спорта стали старший инспектор службы корпоративной защиты Владимир Смирнов, оператор по добыче нефти и газа Винер Абзалов и оператор газораспределительной станции Варис Иркабаев.

"Олимпийской надеждой" города был признан воспитанник детско-юношеской спортивной школы "Ямбург" Никита Юхневич, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.