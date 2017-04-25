За мат в игре с "Зенитом".

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал форварда екатеринбургского "Урала" Романа Павлюченко на 3 матча. Решение было принято на заседании КДК 25 апреля, повод для наказания – неподобающее поведение футболиста в игре с "Зенитом", передает "Уралинформбюро".

Поединок "шмелей" с питерцами состоялся 22 апреля в Санкт-Петербурге. На 62-й минуте игры недовольный удалением товарища по команде Павлюченко бросился апеллировать к главному судье Алексею Еськову. Футболист не поскупился на нецензурные выражения, за что тогда схлопотал красную карточку, а теперь и дисквалификацию.

Впрочем, КДК принял во внимание принесенные Павлюченко извинения судье и сразу же смягчил наказание – игрок пропустит только сегодняшний матч против московского "Спартака", дисквалификация еще на две игры является условной с испытательным сроком в полгода. При этом нападающему придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Несмотря на неспортивное поведение Павлюченко, главным фигурантом скандала, случившегося в субботу, стал не он, а судья Еськов. Рефери удалил троих игроков "Урала" (Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова), "Зенит" победил со счетом 2:0.

Качество работы Еськова подвергли сомнению не только болельщики, игроки и функционеры "Урала", но также многие эксперты и даже вице-премьер РФ Виталий Мутко.



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