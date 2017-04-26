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"Урал" капитулировал перед "Спартаком"Сегодня в 09:59

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На очереди поединок с "Тереком".

Екатеринбургский "Урал" уступил столичному "Спартаку" в 25-м туре чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая 25 апреля в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 23-й минуте забил Фернандо, сообщает "Уралинформбюро".

В следующем туре "шмели" в Грозном сыграют с "Тереком". Предыдущая встреча команд завершилась скандалом – 30 октября в Екатеринбурге "Урал" проиграл грозненцам со счетом 1:4. При этом в перерыве матча при счете 1:1 букмекерские ставки на победу "Терека" резко скакнули вверх. Вскоре после этого пост главного тренера екатеринбургского клуба покинул Вадим Скрипченко.

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