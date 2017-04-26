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Свердловская "Уралочка" промахнулась мимо медалей Сегодня в 10:19

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Чемпионата России.

"Уралочка-НТМК" осталась без медалей чемпионата России. 25 апреля свердловские волейболистки в Красноярске проиграли "Енисею" третий матч в серии за бронзу, передает "Уралинформбюро".

К поединку подопечные Николая Карполя подошли в роли отстающих – счет в серии был 2:1 в пользу сибирячек. Первые два сета уралочки выиграли (27:25, 25:14), но в последующих трех партиях сильнее оказались волейболистки "Енисея" (25:23, 25:20, 15:13).

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу красноярского клуба, "бронзовую" серию "Енисей" выиграл со счетом 3:1.

Предыдущие два сезона национального первенства "Уралочка" завершала в тройке лучших. При этом свердловский клуб является самым титулованным в России.

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