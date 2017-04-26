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Шарапова возвращается на теннисный кортСегодня в 12:42

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После дисквалификации.

Отбывшая 15-месячную дисквалификацию Мария Шарапова возвращается в профессиональный спорт. Первой проверкой на прочность для россиянки станет турнир в немецком Штутгарте, который она выигрывала в 2012-2014 годах. 26 апреля отечественная теннисистка сыграет с итальянкой Робертой Винчи, сообщает "Уралинформбюро".

Шарапова была на 2 года отлучена от тенниса за употребление мельдония. Вердикт антидопингового комитета Международной федерации тенниса был озвучен в июне 2016-го. Позже срок дисквалификации сократили до 15 месяцев.

Для россиянки карьера в профессиональном теннисе фактически начинается с нуля: из-за пропуска почти двух сезонов она лишилась всех рейтинговых очков. На турнире в Штутгарте она будет выступать по приглашению организаторов.

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