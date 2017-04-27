Они заняли 2 место среди команд субъектов РФ.

Банк "Открытие" поздравляет сборную Югры по лыжным гонкам с удачным завершением сезона 2016/2017. По его итогам югорчане заняли второе место в комплексном зачете среди команд субъектов РФ.

Основной вклад в успех сборной региона сделал Сергей Устюгов. За прошедший сезон он взял 2 золота и 3 серебра на чемпионате мира в финском Лахт. Также спортсмен выиграл гонку-многодневку "Тур де Ски", семь гонок в рамках Кубка мира и завоевал 4 золота на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Команда Югры уступила лишь лыжной сборной Тюменской области.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе вручила призовой кубок руководителю Федерации лыжных гонок Югры Дмитрию Мизгулину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кредитной организации.

Следует отметить, что Банк "Открытие" является партнером федерации лыжных гонок Югры на протяжении многих лет. Спортсменам и тренерскому штабу оказывается финансовая помощь при подготовке к спортивному сезону. Благодаря поддержке лыжная сборная Югры с 2009 года входит в тройку сильнейших спортивных коллективов России, а югорские спортсмены занимают лидирующие позиции в международном и отечественном рейтингах лыжников.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".