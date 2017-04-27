На всероссийском турнире.

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Ямбург" выиграли Всероссийский турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург, соревнования, посвященные 25-летию мини-футбольного клуба "Синара", проходили в Березовском (Свердловская область). В финал вышли 12 лучших команд России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Барнаула, Сыктывкара, Югорска и других городов.

Ямбургские спортсмены не только стали победителями, но и завоевали Кубок Fair play за честную игру. Члены сборной Даниил Востров, Артем Плотников и Владимир Кузьминых были признаны лучшими игроком, бомбардиром и вратарем соответственно.

Перед этим юные футболисты взяли золото на первенстве России зоны "Урал и Западная Сибирь", обыграв 25 сильнейших команд. Тренер команды ДЮСШ "Ямбург" Игорь Шин отметил, что зона "Урал и Западная Сибирь" считается самой сильной в России

"Все чемпионы России по мини-футболу среди детей выходят оттуда. И всегда там сложно выиграть, но нам удалось. Заданный темп дети сохранили на соревнованиях российского уровня, что дало им возможность впервые там стать чемпионами".