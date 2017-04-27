На ЧМ-2018 арбитрам в помощь дадут видеокамерыСегодня в 10:38
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Впервые в истории.
Чемпионат мира по футболу в России станет первым мундиалем, где будет задействована система видеоповторов. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, передает "Уралинформбюро".
Вокруг нововведения поломано немало копий. Его противники утверждают, что система видеонаблюдения убьет дух футбола. Сторонники в ответ перечисляют случаи, когда из-за того, что арбитр банально не успел разглядеть эпизод, решается судьба всего матча, а порой и целого турнира. На чемпионатах мира такое случалось неоднократно. Например, в 1986 году в четвертьфинале аргентинец Диего Марадонна забил англичанам гол рукой, а 20 годами ранее советский рефери Тофик Бахрамов засчитал гол англичан в ворота ФРГ в финале ЧМ, хотя мяч не пересек линию ворот.
Система видеоповторов в футболе впервые была опробована на клубном чемпионате мира в Японии в декабре 2016 года. Она дает арбитру возможность пересмотреть спорный эпизод матча в записи.
В России система заработает уже на Кубке конфедерации, который является главной репетицией ЧМ-2018. "Где-то 17 мая ФИФА уже должна начать работы в России по оборудованию стадионов Кубка конфедераций техникой. У них будет целый месяц. Мы посмотрим, что это за система, сколько она будет стоить, как ее эксплуатировать. И, исходя из увиденного, возможно, докупим потом для других арен. Пока она будет установлена только на четырех стадионах, которые примут Кубок конфедераций-2017. Во время чемпионата мира — уже на всех аренах", — цитирует "Спорт-Экспресс" вице-премьера РФ Виталия Мутко.
Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Чемпионат мира - с 14 июня по 15 июля 2018 года. В числе городов, принимающих матчи мундиаля, будет Екатеринбург. В уральской столице состоятся 4 матча группового этапа (15, 21, 24 и 27 июня).
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