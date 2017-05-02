Все лидеры "Урала" готовы сыграть в финале Кубка РоссииСегодня в 10:56
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В составе лишь один травмированный.
Практически все игроки екатеринбургского "Урала" готовы выйти на поле в финале Кубка России по футболу. Об этом 1 мая сообщил главный тренер команды Александр Тарханов.
По его словам, единственный футболист, который точно не сможет сыграть в решающем матче турнира – защитник Денис Кулаков, который, тем не менее, прибыл 1 мая вместе с командой в Сочи, передает "Уралинформбюро".
Вместе с тем Тарханов посетовал на сложный календарь игр национального чемпионата, предварявших финал Кубка России: "Пришлось расставлять приоритеты, чем-то жертвовать. Считаю, правильнее было бы организовать финал в самом конце сезона. Сначала выявить чемпиона, затем обладателя Кубка. Такой финальный аккорд. Но имеем конкретную дату — 2 мая. Приходится отталкиваться от нее".
"Шмели" за последние полторы недели провели 3 выездных матча и во всех уступили – питерскому "Зениту" (0:2), московскому "Спартаку" (0:1) и грозненскому "Тереку" (2:5).
Соперник "Урала" по финалу Кубка – столичный "Локомотив" - также в последних турах остался без побед: сыграл вничью с пермским "Амкаром" (3:3) и проиграл ЦСКА и казанскому "Рубину" (0:4 и 0:1 соответственно).
Финал Кубка России по футболу, в котором екатеринбургские "шмели" сыграют впервые, будет проходить 2 мая на сочинском стадионе "Фишт". Матч начнется в 20.45 по уральскому времени.
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