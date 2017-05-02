Благодаря новому составу.

В Ханты-Мансийске состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая проводится более 20 лет. На старт вышли более 300 спортсменов из 28 сборных. Это команды предприятий и организаций города, высших и средних специальных учебных заведений, школ, а также ветеранов спорта.

В прошлом году спортсмены Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" после 11-летнего безоговорочного лидерства стали серебряными призерами в своей подгруппе. В этом году команда серьезно обновилась – из 12 членов легкоатлетической сборной пятеро бежали эстафету впервые.

Удачный старт Дмитрия Бондарева позволил команде "Открытия" зацепиться за группу сильнейших, остальные участники сборной закрепили успех, став первыми. Заслуженную награду банкирам вручил почетный житель Ханты-Мансийска, фронтовик, ветеран спорта Виктор Башмаков, сообщили "Уралинформбюро" в финучреждении.

Следует отметить, что спортсмены Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" участвуют в легкоатлетической эстафете с 2005 года. На верхнюю ступень пьедестала они поднимались 12 раз. Честь организации защищал 71 сотрудник (44 девушки и 27 мужчин).

Между тем шахматисты "Открытия" также стали победителями турнира, проходившего в рамках Спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска. Георгий Фатеев, Александр Дарданов, Артур Смирнов, Александра Иванчикова набрали 13 командных очков из 14 возможных. Это позволило им опередить ближайших преследователей – сборные Окружной клинической больницы и УМВД России по ХМАО-Югре.

В общем зачете Спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска банк "Открытие" занимает первое место. Следом идут представители Спорткомплекса "Дружба", замыкает тройку лидеров сборная Окружной клинической больницы. До завершения Спартакиады осталось 4 вида состязаний – баскетбол, спортивные семьи, мужской и женский волейбол.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".