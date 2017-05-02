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Лучше новых двух: "Автомобилист" возвращает бывших игроковСегодня в 16:20

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Трямкин и Коварж уже в обойме.

В состав екатеринбургского "Автомобилиста" вернулся голкипер Якуб Коварж. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе клуба, контракт с чехом подписан на 2 года.

Коварж выступал за "шоферов" с 2013-го по 2016 год – провел 161 игру, в 16 из которых оставил свои ворота "сухими". Из стана "Автомобилиста" чешский голкипер впервые был вызван на Матч всех звезд КХЛ. Минувший сезон он провел в череповецкой "Северстали".

Якуб Коварж - не единственный экс-игрок "шоферов", которого в преддверии нового сезона, вернул екатеринбургский клуб. 1 мая было официально объявлено о подписании трехгодичного контракта с другим любимцем местных болельщиков Никитой Трямкиным. Последние 2 сезона воспитанник "Спартаковца" провел в НХЛ, выступая за "Ванкувер Кэнакс".

Кроме того, в уральскую столицу вернулись Виталий Попов и Иван Петраков. Первый прибыл из стана хабаровского "Амура", второй в 2016 году был задрафтован ЦСКА, но не провел за него в КХЛ ни одного матча.

Минувший сезон "Автомобилист" завершил за пределами восьмерки команд, проходящих от восточной конференции КХЛ в плей-офф сезона. По ходу регулярного чемпионата главный тренер Владимир Крикунов, принявший команду в ноябре 2016 года, неоднократно критиковал игру своих нападающих и вратарей.

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