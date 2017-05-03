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Финал на кулаках: "Урал" уступил "Локомотиву" Кубок России02 мая в 22:54

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Футболисты устроили потасовку.

Екатеринбургский "Урал" проиграл финальный матч Кубка России по футболу. 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи "шмели" со счетом 0:2 уступили московскому "Локомотиву", сообщает "Уралинформбюро".

На 76-й минуте мяч в ворота Николая Заболотного отправил Игорь Денисов. На 91-й минуте финальную точку в матче поставил Алексей Миранчук.

Встреча команд завершилась массовой потасовкой, после которой красные карточки схлопотали сразу четверо игроков - Артем Фидлер и Эдгар Манучарян от "Урала" и Ари и Фарфан от "Локомотива".

Екатеринбургские футболисты впервые в истории добрались до финала Кубка России. Ранее лучшим результатом "шмелей" было участие в полуфинале турнира в сезоне 2007/2008.

"Локомотив" стал обладателем трофея в седьмой раз.

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