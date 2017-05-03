Финал на кулаках: "Урал" уступил "Локомотиву" Кубок России02 мая в 22:54
- Текст
Футболисты устроили потасовку.
Екатеринбургский "Урал" проиграл финальный матч Кубка России по футболу. 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи "шмели" со счетом 0:2 уступили московскому "Локомотиву", сообщает "Уралинформбюро".
На 76-й минуте мяч в ворота Николая Заболотного отправил Игорь Денисов. На 91-й минуте финальную точку в матче поставил Алексей Миранчук.
Встреча команд завершилась массовой потасовкой, после которой красные карточки схлопотали сразу четверо игроков - Артем Фидлер и Эдгар Манучарян от "Урала" и Ари и Фарфан от "Локомотива".
Екатеринбургские футболисты впервые в истории добрались до финала Кубка России. Ранее лучшим результатом "шмелей" было участие в полуфинале турнира в сезоне 2007/2008.
"Локомотив" стал обладателем трофея в седьмой раз.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
02 мая в 22:54
Финал на кулаках: "Урал" уступил "Локомотиву" Кубок России
Футболисты устроили потасовку.02 мая в 20:34
В Шадринске 2-летняя малышка выпала из окна
Девочка находится в реанимации.02 мая в 20:29
Над Кубанью едва не столкнулись два самолета
Бортовые системы предупреждения не сработали.02 мая в 20:03
Убийца Ирины Вахрушевой вырезал ей половые органы
Чтобы замести следы.02 мая в 19:54
В удмуртском лагере отравились 25 уральских детей
Они госпитализированы.02 мая в 19:21
Курганец предстанет перед судом за убийство из-за квартиры
Своего знакомого.02 мая в 19:02
В Екатеринбурге полыхают частные дома
На Вторчермете.02 мая в 18:53
Володин и Матвиенко не смогли повысить статус свердловских депутатов
ЗакСо хватает полномочий.02 мая в 18:40
В Зауралье огонь уничтожил кладбище
И едва не перекинулся на жилые дома.02 мая в 18:30
В Магнитогорске в подвале частного дома нашли два трупа
Мужчины могли отравиться угарным газом.02 мая в 18:30
Свердловчанка зарезала отца из-за ноутбука
Который он сдал в ломбард.02 мая в 18:23
В Югре экс-мэра обвинили в раздаче квартир на 20 миллионов
Жилье уходило своим людям.02 мая в 18:21
Пожары вынудили вернуть на Урал авиацию МЧС
Перекинутую в Сибирь в ходе реформы.02 мая в 18:01
Курганский аэропорт попал под угрозу подтопления
Из-за разлившегося Тобола.02 мая в 17:45
На Урале 16-летняя девушка в наушниках попала под поезд
Такие случаи сплошь и рядом.
Главные новости
- 02 мая в 22:54Финал на кулаках: "Урал" уступил "Локомотиву" Кубок России
- 02 мая в 20:03Убийца Ирины Вахрушевой вырезал ей половые органы
- 02 мая в 17:14Екатеринбуржец попал под суд за обезглавленного сотрудника ОВД
- 02 мая в 16:18Четверо тюменцев смертельно отравились угарным газом
- 02 мая в 16:14Под Екатеринбургом окопали бастующих дальнобойщиков
Аналитика
flydubai без тапочек
В бизнесе.
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.