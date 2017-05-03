После финала Кубка России.

Президенту екатеринбургского "Урала" Григорию Иванову и главному тренеру клуба Александру Тарханову будут присвоены звания "Почетный гражданин Свердловской области". Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, рассказали "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

2 мая "шмели" впервые в истории сыграли в финале Кубка России. Матч проходил на стадионе "Фишт" в Сочи. Екатеринбуржцы уступили столичному "Локомотиву" со счетом 0:2.

После игры Евгений Куйвашев прошел в раздевалку, чтобы поддержать футболистов "Урала". "Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб "Урал" приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно. Спасибо вам большое - искреннее, человеческое! Мы вас очень любим. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!", - сказал лидер региона.

Позицию Куйвашева разделил Григорий Иванов. "Самое главное, мы понимаем, что мы - команда, а значит, у нас все получится. И мы еще не один раз будем играть в финале. И обязательно победим! Ура!", - заявил президент "Урала".