Екатеринбуржцев ждет зрелищный боксерский турнирСегодня в 11:48
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За титул чемпиона WBO Inter-Continental.
5 мая 2017 года в столице Урала во Дворце игровых видов спорта пройдет Международный турнир по боксу и ММА "День Победы-72", приуроченный к очередной годовщине Великой Победы. Спортсмены мирового уровня проведут 10 поединков, в том числе 7 титульных, сообщили "Уралинформбюро" в "РМК Боксинг Промоушенс".
Главным боем вечера станет противостояние чемпиона мира среди молодежи Магомеда Курбанова из Екатеринбурга и Вирджилиуса Стапулиониса из Литвы. В 10-раундовом противостоянии они оспорят титул чемпиона WBO Inter-Continental.
Екатеринбуржец одержал победу во всех 10 профессиональных боях (в 8 из них нокаутом). В активе его оппонента 32 поединка, в 27 из которых он победил (19 нокаутом), в 4 уступил, еще 1 бой завершился вничью.
Также на ринг выйдет звезда смешанных единоборств из уральской столицы Иван Штырков. Он не проиграл ни одного из 9 боев, отправив 7 соперников в нокаут. Ему будет противостоять участник чемпионата UFC Фил Де Фрайс из Великобритании. На его счету 12 побед в профессиональных боях, 11 из них он завершил досрочно.
4 мая в 13.00 все участники турнира пройдут взвешивание в стенах "Пассажа".
Стоит отметить, что в преддверии соревнований спортсмены вместе с сотрудниками администрации губернатора Свердловской области дали бой грязи. 29 апреля они приняли участие в екатеринбургском субботнике и привели в порядок территорию возле Госпиталя для ветеранов войн на улице Соболева, 2.
В тот же день Магомед Курбанов провел свой первый боксерский турнир для детей 12-15 лет "Черный лев". Его участникам стали 64 подростка из уральской столицы, Арамиля, Березовского и Верхней Пышмы. Все они получили призы - кубки, грамоты, медали. "Такое количество детей, приехавших к нам, говорит о том, что интерес к боксу в Екатеринбурге и области очень высок", - отметил спортсмен.
Исполнительный директор "РМК Боксинг Промоушенс" Алексей Титов считает, что детские турниры должны проводиться как можно чаще: "Именно на них у ребят появляется первый боевой опыт, который понадобится им в будущем для развития себя в качестве высококлассных боксеров. Такие мероприятия закаляют воинский дух молодых ребят, что также необходимо для подрастающего поколения".
В начале июня "Черный лев", приуроченный к Дню защиты детей, и соберет участников со всего Уральского федерального округа.
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