Посвятив победу ветеранам ВОВ.

5 мая в Екатеринбурге прошел масштабный бойцовский турнир "День Победы 72". Мероприятие, организованное "РМК Боксинг Промоушенс" и проходившее в ДИВСе, собрало около 5 тысяч человек. Гостями стали ветераны Великой отечественной войны, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в "РМК Боксинг Промоушенс", на вечере единоборств состоялось 10 поединков. Из них 7 - титульные. Бойцы "РМК Боксинг Промоушен" одержали 9 побед. Единственное поражение потерпел Рустам Нугаев от колумбийца Дейнера Берио. Последний стал новым чемпионом WBA до 61,2 килограммов.

Первым титулованным победителем стал россиянин Шавкат Рахимов. После нокдауна, в который его отправил филиппинец Джимми Пайпа, спортсмен перешел в наступление. На второй минуте шестого раунда Рахимов одержал победу техническим нокаутом и стал новым чемпионом WBA Asia East в весовой категории до 59 килограммов.

Еще один технический нокаут провел Евгений Чупраков, одолев противника с Филиппин – 28-летнего левшу Эдена Сонсона.

Победителей следующих двух боев определили по очкам. В 8-раундовом поединке с мексиканцем Сальвадором Брисено единогласным решением судей (80:72) сильнейшим был признан 21-летний Михаил Алексеев. Он защитил свой титул Чемпиона мира WBO среди молодежи в категории до 59 килограммов.

Вторую победу принес Евгений Градович в поединке с колумбийцем Уго Беррио. Россиянин получил сразу два пояса - интерконтинентального Чемпиона по версии WBA и WBO во втором наилегчайшем весе - до 55,22 килограммов.

Следующий бой турнира в первом среднем весе до 69,85 килограммов завершился досрочно. Победил не знающий поражений 21-летний боксер Магомед Курбанов. Его соперником стал Вирджилиус Стапулионис ил Литвы. Новый чемпион мира по версии WBO Inter Continental Курбанов поблагодарил зрителей за поддержку. "Конечно, благодарю и поздравляю наших ветеранов с наступающим Днем Победы! Спасибо вам, что отстояли нашу Родину!", - заявил он.

В финале сошлись Иван Штырков и британец Филип Де Фрайс. В первом же раунде "уральский Халк" нейтрализовал противника серией мощных ударов.

"Хочу поблагодарить всех ветеранов за их подвиг, за то наследие, которое они оставили нам! Я и остальные ребята из нашей команды очень рады, что смогли своими победами уважить вас!", - отметил боксер.

В июле "РМК Боксинг Промоушенс" организует в ДИВСе масштабный бойцовский турнир, приуроченный к проведению международной промышленной выставки "Иннопром-2017".