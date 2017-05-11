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Сергей Мозякин пропустит матч с Данией на ЧМ-2017Сегодня в 09:21

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Капитан не оправился после травмы.

11 мая сборная России по хоккею проведет матч с Данией на ЧМ-2017 без капитана, сообщил федеральным СМИ тренер команды Харийс Витолиньш. На лед Сергей Мозякин не выйдет по медицинским показаниям.

Он был травмирован в ходе предыдущей встречи с немецкой сборной во время грубой атаки Патрика Хагера. За это нападающего команды Германии дисквалифицировали на два матча. Россиянин, получивший сотрясение мозга, за два дня между играми не успел восстановиться.

Отсутствие капитана не должно пугать болельщиков: у россиян хорошие шансы против датчан на групповом этапе ЧМ. Скандинавы на турнире не блещут: в трех матчах они одержали единственную победу над откровенно слабой Словакией, передает "Уралинформбюро".

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