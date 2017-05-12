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Екатеринбург простится с первым тренером ДацюкаСегодня в 08:40

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В субботу.

В Екатеринбурге на 74 году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Голоухов. Среди его воспитанников – легендарные хоккеисты Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

В.Голоухов долгое время выступал за свердловский "Спартак". Закончив карьеру игрока, он работал тренером в школах "Юность" и "Спартаковец", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ХК "Автомобилист".

Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Георгиевича.

Церемония прощания с наставником легендарных хоккеистов пройдет 13 мая в КРК "Уралец" с 12.00 до 13.00.

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