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Три шайбы за 70 секунд: россияне всухую обыграли датчанСегодня в 08:17

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Став первыми в группе А.

Сборная России всухую обыграла команду Дании в матче четвертого тура группового этапа ЧМ-2017. Встреча в Кельне завершилась со счетом 3:0, передает "Уралинформбюро". Все шайбы были заброшены во втором периоде, причем в течение 1 минуты 10 секунд. Победу сборной принесли Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

Отличился и голкипер Андрей Василевский, отразивший в этом матче 21 бросок.

Одержав четвертую победу, россияне возглавили группу А, имея в активе 11 очков. Команда Дании оказалась на предпоследнем, седьмом, месте с двумя очками.

В следующем матче в рамках группового этапа, который состоится 13 мая, россияне встретятся со сборной Словакии.

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