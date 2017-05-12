Став первыми в группе А.

Сборная России всухую обыграла команду Дании в матче четвертого тура группового этапа ЧМ-2017. Встреча в Кельне завершилась со счетом 3:0, передает "Уралинформбюро". Все шайбы были заброшены во втором периоде, причем в течение 1 минуты 10 секунд. Победу сборной принесли Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

Отличился и голкипер Андрей Василевский, отразивший в этом матче 21 бросок.

Одержав четвертую победу, россияне возглавили группу А, имея в активе 11 очков. Команда Дании оказалась на предпоследнем, седьмом, месте с двумя очками.

В следующем матче в рамках группового этапа, который состоится 13 мая, россияне встретятся со сборной Словакии.