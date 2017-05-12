За драку в финале Кубка России.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать на 6 матчей Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна из екатеринбургского "Урала". Футболисты наказаны за участие в массовой драке на последних минутах финала Кубка России, передает "Уралинформбюро".

Решающий матч национального Кубка прошел 2 мая на сочинском стадионе "Фишт". Екатеринбуржцы со счетом 0:2 уступили московскому "Локомотиву". В концовке встречи серьезно повздорили Фидлер и полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. По словам хавбека "шмелей" Романа Емельянова, португалец оскорбил мать оппонента. К драке подключились по несколько игроков с каждой стороны.

Помимо дисквалификации футболистов "Урал" наказан штрафом в 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков. Такой же штраф схлопотал столичный клуб. Еще 90 тысяч "Локомотив" заплатит за использование фанатами команды пиротехники и массовое появление на поле посторонних лиц. Один из главных фигурантов драки Ари также дисквалифицирован на 6 матчей.



Ранее по теме:

Ари гонят из России после драки с игроками "Урала"

Финал на кулаках: "Урал" уступил "Локомотиву" Кубок России