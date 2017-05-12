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За волейбольный Кубок Ельцина поборются 5 сборныхСегодня в 11:50

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В Екатеринбурге.

В 2017 году за Кубок Ельцина по волейболу будут бороться 5 сборных - России, Болгарии, Казахстана, Турции и Сербии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ВК "Уралочка-НТМК".

Турнир будет проходить в Екатеринбурге на паркете ДИВСа с 26 по 30 июня. Команды сыграют по круговой схеме, то есть каждая с каждой.

Примечательно, что с двумя из четырех противников – Турцией и Болгарией – россиянкам в сентябре нынешнего года предстоит встретиться на групповом этапе чемпионата Европы.

Кубок Ельцина по волейболу состоится в 15-й раз. В девяти розыгрышах трофей выигрывала отечественная сборная. Действующим обладателем является команда Швейцарии, которая в этом году в Екатеринбург не приедет.

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