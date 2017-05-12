Овечкин не поможет сборной на чемпионате мираСегодня в 12:20
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Из-за травм.
Александр Овечкин не выступит за сборную на чемпионате мира – у игрока травмированы колено и задняя поверхность бедра. Об этом после победы над датчанами рассказал наставник национальной команды Олег Знарок.
Накануне "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает Овечкин, выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. После этого с игроком связался тренерский штаб сборной.
"Вы знаете, что Сашка приезжает всегда самым первым играть за Россию. В данном случае (в играх за клуб – прим.ред.) он выходил на лед с травмой, на уколах. У него проблемы с коленом и задней поверхностью бедра. Поэтому он признался, что не хочет в случае чего подвести команду – у нас всего 25 человек заявка. Я ему благодарен за это, что сразу все сказал", - цитирует Знарка "Матч ТВ".
Товарищи Овечкина по "Вашингтону" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов предположительно прибудут в расположение национальной команды 13 мая – в день игры россиян со сборной Словакии. Выйдут ли они на лед, Знарок не уточнил, однако сообщил, что и эту игру пропустит Сергей Мозякин – хоккеист до сих пор не восстановился от жесткого столкновения в матче с немцами, передает "Уралинформбюро".
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