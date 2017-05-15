В сборной России не нашлось места игрокам "Урала"Сегодня в 16:14
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На Кубке конфедераций.
Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал расширенный список игроков, которые могут выступить за страну на Кубке конфедераций. В него вошли 30 игроков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РФС.
Наибольшее представительство у московского "Спартака", досрочно оформившего победу в чемпионате России. В состав сборной вошли 6 его игроков.
5 футболистов тренеры отобрали в ЦСКА, по 4 - в "Ростове" и питерском "Зените", по 3 – в столичном "Локомотиве" и "Краснодаре", двоих взяли в казанском "Рубине" и по одному – в "Уфе", грозненском "Тереке" и турецком "Фенербахче".
Пофамильно расширенный состав национальной сборной выглядит следующим образом.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив") и Андрей Лунев ("Зенит").
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия и Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек") и Роман Шишкин ("Краснодар").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин ("Ростов"), Алексей Миранчук и Дмитрий Тарасов (оба - "Локомотив"), Юрий Жирков и Игорь Смольников (оба - "Зенит"). Александр Головин, Алан Дзагоев и Марио Фернандес (все трое - ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов (все четверо - "Спартак").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар"), Александр Бухаров и Дмитрий Полоз (оба - "Ростов").
По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, возглавляющего РФС, попавшие в расширенный состав сборной футболисты на сегодняшний день являются лучшими в России. "Они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех. По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов", - цитирует Мутко ТАСС.
Окончательная заявка российской сборной на Кубок Конфедераций будет сформирована до 7 июня. В нее войдут 23 игрока.
Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе россияне сыграют с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
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