На чемпионате мира.

Сборная России по хоккею разгромила команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, проходившая 15 мая, завершилась со счетом 5:0, передает "Уралинформбюро".

По шайбе в ворота прибалтов отправили Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов.

Стоит также отметить Артемия Панарина, трижды ассистировавшего товарищам по команде при взятии ворот соперника.

Следующий матч россияне, уже обеспечившие себе выход в плей-офф, проведут 16 мая против сборной США.