В четвертьфинале ЧМ.

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира. 16 мая команда Олега Знарка со счетом 3:5 уступила США.

Две шайбы в ворота американцев отправил Никита Гусев, один раз отличился Антон Белов, передает "Уралинформбюро".

18 мая россияне в четвертьфинале встретятся со сборной Чехии. В случае победы, отечественные хоккеисты выйдут на победителя пары Канада-Германия.

Во второй половине сетки плей-офф на стадии 1/4 финала США сыграет с Финляндией, а Швейцария попытается одолеть Швецию.