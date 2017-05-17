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Чехи проверят российских хоккеистов на прочностьСегодня в 08:08

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В четвертьфинале ЧМ.

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира. 16 мая команда Олега Знарка со счетом 3:5 уступила США.

Две шайбы в ворота американцев отправил Никита Гусев, один раз отличился Антон Белов, передает "Уралинформбюро".

18 мая россияне в четвертьфинале встретятся со сборной Чехии. В случае победы, отечественные хоккеисты выйдут на победителя пары Канада-Германия.

Во второй половине сетки плей-офф на стадии 1/4 финала США сыграет с Финляндией, а Швейцария попытается одолеть Швецию.

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