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В Екатеринбурге политики и артисты сразятся в "Матче звезд"Сегодня в 10:06

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В рамках благотворительного турнира по хоккею.

19 мая в Екатеринбурге состоится благотворительный хоккейный турнир с участием звезд эстрады и кино. "Матч звезд" соберет на ледовой арене КРК "Уралец" известных спортсменов, политиков и артистов. Организатором турнира выступает Благотворительный фонд Антона Шипулина при поддержке Русской медной компании.

За победу будут соревноваться четыре команды. Марат Башаров, Денис Матросов, актеры сериала "Молодёжка" Иван Дубровский и Сергей Комаров, а также братья Кристовские (основатели музыкальной группы Uma2rman) объединились в команду "КомАр".

За "Олимп" под руководством биатлониста Антона Шипулина выступят прославленные спортсмены Иван Алыпов и Александр Легков, а также участники шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев. Кроме того, выйдут на лед сборная Екатеринбурга и команда губернатора Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, гостей благотворительного "Матча звезд" ждет не только горячая спортивная борьба, но и звездная автограф-сессия, а также концерт группы Uma2rman .

Вырученные от продажи билетов средства пойдут на благотворительные цели. В прошлом году они пошли на реконструкцию спортплощадки Первоуральского детдома №1.

Билеты можно приобрести на сайте Благотворительного фонда Антона Шипулина, а также в кассах КРК "Уралец" и других кассах Екатеринбурга.

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