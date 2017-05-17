На 4 матча.

Роман Павлюченко дисквалифицирован на 4 матча Кубка России (2 условно). Поводом для этого стали резкие высказывания форварда "Урала" в адрес нападающего "Локомотива" Ари по окончании финала национального Кубка, передает "Уралинформбюро".

В концовке встречи, проходившей 2 мая, футболисты команд подрались. Сначала сцепились Фернандеш и Артем Фидлер. Спустя несколько мгновений, на игрока "Урала" сзади набросился Ари. Павлюченко, в стычке не участвовавший, заявил, что у бразильца надо забрать кубковую медаль, а его самого выслать из страны.

Примечательно, что уже 17 мая Ари и Павлюченко могли встретиться на поле – в матче чемпионата России, который пройдет в Екатеринбурге. Однако на берега Исети "Локомотив" по решению тренерского штаба полетел без бразильца.



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