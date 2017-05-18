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Сотрудники Банка "Открытие" взяли "семейную" бронзу17 мая в 17:30

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В Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске завершился очередной этап комплексной Спартакиады трудящихся города – соревнования семей. В них участвовал представитель Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" Александр Бахарев с супругой Ольгой и сыновьями Михаилом и Алексеем.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, в споре за звание самой спортивной семьи участники состязались в дартсе, настольном теннисе и комбинированной эстафете. Свои творческие возможности они продемонстрировали в конкурсе "Приветствие". В итоге семья Бахаревых, как и в прошлом году, заняла третье место.

За два тура до окончания Спартакиады Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" занимает первое место. Однако основные преследователи – команды СК "Дружба" и Окружной клинической больницы - сократили отставание от фаворита. Победа в Спартакиаде решится по итогам мужского и женского волейбольных турниров.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк".

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