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"Урал" капитулировал перед "Локомотивом"Сегодня в 08:03

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На своем поле.

Екатеринбургский "Урал" не сумел взять реванш у московского "Локомотива" за поражение в финале Кубка России. Встреча команд в рамках национального первенства, проходившая 17 мая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников, передает "Уралинформбюро".

Оба мяча в ворота "Урала" гости забили в первом тайме. Сначала розыгрыш штрафного увенчал точным ударом Неманья Пейчинович, затем с пенальти преимущество удвоил Мануэл Фернандеш.

Во втором тайме железнодорожники отдали инициативу "шмелям", а после удаления Антона Миранчука и вовсе ушли в глухую оборону. Отставание "Урал" сократил на 78 минуте – Чисамба Лунгу из-за пределов штрафной пробил по воротам, мяч рикошетом от Соломона Кверквелия влетел в ворота "Локомотива".

Перед последним туром чемпионата России "Урал" занимает 11 место в турнирной таблице, причем от зоны стыковых матчей екатеринбуржцев отделяет всего 2 очка.

В заключительном туре 21 мая "шмели" на выезде сыграют с "Уфой".

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