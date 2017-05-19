Екатеринбургским школярам дали "Футбольный урок"18 мая в 19:13
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За 50 дней до Кубка Конфедераций.
18 мая 2017 года Екатеринбург присоединился к всероссийской акции "Футбольный урок", посвященной проведению Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу-2018.
Занятие в гимназии №176 провели активисты Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, созданного на базе Уральского федерального университета, совместно с активистами Центра по подготовке городских волонтеров ЧМ-2018. К ним присоединились министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, замглавы администрации уральской столицы по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, а также посол Екатеринбурга, города-организатора ЧМ-2018 Сергей Карякин.
"Сегодня мы пришли к вам, потому что в июне этого года в России начинается Кубок конфедераций, а в 2018 году Чемпионат мира по футболу. Это возможность посмотреть не только звезд мирового футбола, но и показать себя. Вы, ребята, будет самыми главными героями этих событий, потому что когда к нам приедут гости очень важно показать им доброжелательность и красивые улыбки. Екатеринбург, Свердловская область, вся страна делает все, чтобы мы провели эти спортивные события на "отлично", - отметил Л.Рапопорт.
Подготовка столицы Урала к Чемпионату мира по футболу идет в плановом режиме. "Все будет выполнено в срок", - заверил он.
Волонтеры познакомили школьников с предстоящим Кубком Конфедераций 2017 года, поделились интересными фактами о "Фестивале Чемпионов", командах-участницах и трофее, за который предстоит бороться восьми сильнейшим сборным мира. Желающие приняли участие в викторине, а самые активные получили сувениры с символикой ЧМ-2018, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Замглавы горадминистрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий поблагодарил педагогов гимназии. "Придя сюда, мы почувствовали настрой, желание ребят вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. На футбольных полях будут играть профессионалы, но главная идея Чемпионата мира - это привлечение людей к спорту, к футболу", - сказал он.
Необходимость проведения футбольных уроков и знакомство школьников с предстоящими спортивными событиями поддержал победитель "Дакара" Сергей Карякин: "У меня у самого двое детей – сын и дочь, и я считаю, что Чемпионат мира – это отличный повод донести до молодого поколения, насколько важен спорт, насколько это круто заниматься спортом, насколько важно поддерживать такие мероприятия, которые украшают и делают престижнее нашу страну и наш город. Такие уроки физкультуры очень важны, и я за то, чтобы их было больше".
После футбольного урока он вместе с футболистами "Урала" провел спортивную разминку. Затем именитые гости устроили автограф-сессию.
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