За 50 дней до Кубка Конфедераций.

18 мая 2017 года Екатеринбург присоединился к всероссийской акции "Футбольный урок", посвященной проведению Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу-2018.

Занятие в гимназии №176 провели активисты Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, созданного на базе Уральского федерального университета, совместно с активистами Центра по подготовке городских волонтеров ЧМ-2018. К ним присоединились министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, замглавы администрации уральской столицы по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин, а также посол Екатеринбурга, города-организатора ЧМ-2018 Сергей Карякин.

"Сегодня мы пришли к вам, потому что в июне этого года в России начинается Кубок конфедераций, а в 2018 году Чемпионат мира по футболу. Это возможность посмотреть не только звезд мирового футбола, но и показать себя. Вы, ребята, будет самыми главными героями этих событий, потому что когда к нам приедут гости очень важно показать им доброжелательность и красивые улыбки. Екатеринбург, Свердловская область, вся страна делает все, чтобы мы провели эти спортивные события на "отлично", - отметил Л.Рапопорт.

Подготовка столицы Урала к Чемпионату мира по футболу идет в плановом режиме. "Все будет выполнено в срок", - заверил он.

Волонтеры познакомили школьников с предстоящим Кубком Конфедераций 2017 года, поделились интересными фактами о "Фестивале Чемпионов", командах-участницах и трофее, за который предстоит бороться восьми сильнейшим сборным мира. Желающие приняли участие в викторине, а самые активные получили сувениры с символикой ЧМ-2018, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Замглавы горадминистрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий поблагодарил педагогов гимназии. "Придя сюда, мы почувствовали настрой, желание ребят вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом. На футбольных полях будут играть профессионалы, но главная идея Чемпионата мира - это привлечение людей к спорту, к футболу", - сказал он.

Необходимость проведения футбольных уроков и знакомство школьников с предстоящими спортивными событиями поддержал победитель "Дакара" Сергей Карякин: "У меня у самого двое детей – сын и дочь, и я считаю, что Чемпионат мира – это отличный повод донести до молодого поколения, насколько важен спорт, насколько это круто заниматься спортом, насколько важно поддерживать такие мероприятия, которые украшают и делают престижнее нашу страну и наш город. Такие уроки физкультуры очень важны, и я за то, чтобы их было больше".

После футбольного урока он вместе с футболистами "Урала" провел спортивную разминку. Затем именитые гости устроили автограф-сессию.