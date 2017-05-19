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В субботу смотрим Россия vs КанадаСегодня в 08:02

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С надеждой из Германии.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинальном поединке, состоявшемся 18 мая, со счетом 3:0 была обыграна Чехия.

По шайбе в ворота соперников забросили Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин, передает "Уралинформбюро".

"Сегодня наконец-то забил, а то партнеры уже немного злятся на меня. Пять моментов было, один раз только забил, а должно быть наоборот. Играли в игру, в которую и нужно сейчас играть. Реализовали моменты, старались не ошибаться, сыграть проще, потому что лед не очень хороший был", - прокомментировал итоги матча Панарин.

В полуфинале россияне встретятся с канадцами, накануне не без труда одолевшими сборную Германии (2:1). Игра начнется в 18.15 по уральскому времени.

В другом матче 1/2 финала Швеция сыграет с Финляндией. "Тре крунур" накануне обыграли Швейцарию (3:1), а финны взяли верх над США (2:0).

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