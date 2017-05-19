Дзюдоисты "Нового Потока" победили в тюменской Детской лигеСегодня в 09:58
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Обойдя 7 команд.
Команда New Stream, образованная и действующая под эгидой региональной общественной организацией (РОО) "Новый Поток", одержала победу в финале Детской лиги дзюдо Тюменской области. Соревнования проводились среди младших юношей и мальчиков.
Чемпионат собрал 33 команды, которые выступали в двух возрастных категориях – до 15 и до 13 лет. В финале, куда прошла только половина участников, дзюдоисты "Нового Потока" обошли 7 команд в своей возрастной категории (борцов до 13 лет), заняв первое место.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы компаний "Новый Поток", New Stream Group активно участвует в соцразвитии регионов присутствия. В частности, в Тюменской области оказывается поддержка Объединенной федерации дзюдо и самбо, которая выступила организатором детского турнира.
Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она не только владеет нефтяными месторождениями, но и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также в New Stream Group входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.
Кроме того, в 2014 году в составе New Stream Group была создана Региональная общественная организация "Новый Поток". Она занимается развитием детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.
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