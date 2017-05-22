Двух игроков сборной назвали лучшими.

Вечером 21 мая сборная России обыграла финнов в матче за третье место на ЧМ по хоккею. Встреча закончилась со счетом 5:3. Бронзу на чемпионате россияне берут второй год подряд, передает "Уралинформбюро".

Игру наших спортсменов отметили организаторы турнира. Голкипер сборной Андрей Василевский признан лучшим вратарем чемпионата, Артемий Панарин – лучшим нападающим. Оба игрока вошли в символическую сборную чемпионата мира 2017 года.

Победителем же ЧМ-2017 стала сборная Швеции. Серебро – у Канады.