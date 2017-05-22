В Челябинске определили 6 силачей среди школьниковСегодня в 17:43
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Трех мальчиков и трех девочек.
В столице Южного Урала состоялся финал детского турнира по спортивному многоборью "Самый сильный школьник Челябинска". Мероприятие, организованное РМК, прошло 20 мая 2017 года.
За звание сильнейшего боролись 42 юных спортсмена, отобранных из более чем 5 000 челябинских школьников.
В итоге среди мальчиков в тройку сильнейших вошли Иван Яковлев, Данил Коровин и Андрей Абдуллин. Из девочек компанию им составили Ева Никитина, Мария Штыкова и Евгения Крякунова.
Победители получили велосипеды, самокаты и роликовые коньки. Всех призеров отметили медалями и кубками, изготовленными специально для победителей проекта "Самый сильный школьник". Спецприз достался и рекордсмену этого сезона 12-летнему Муратбеку Абдуллаеву. На территориальных соревнованиях "Самый сильный школьник" в Варне он выполнил все упражнения за рекордно короткое время.
Для гостей и участников соревнований подготовили насыщенную развлекательную программу. Поддержать юных спортсменов пришли и игроки хоккейного клуба "Трактор" Александр Шинин и Виталий Кравцов. Они раздавали автографы и фотографировались с болельщиками. Также хоккеисты приняли участие в VIP-забеге: вместе с учителями физкультуры и родителями финалистов пробовали повторить упражнения из программы соревнований.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, атмосферу спортивного праздника создавали челябинские музыканты и профессиональные чирлидеры. Друзья и родственники финалистов также подбадривали спортсменов самодельными плакатам и кричалками. Самые активные болельщики выиграли спортинвентарь для своих школ.
"Соревнования "Самый сильный школьник Челябинска" – это беспрецедентный проект, который помог тысячам южноуральских ребятишек поверить в свои силы, найти новых друзей и новые увлечения. Победа в соревнованиях, призы, гордость за себя – это, конечно, очень важно. Но еще важнее – участвовать в таких проектах, приобщаться к спорту и здоровому образу жизни. В этом главная ценность проекта", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
Следует отметит, что "Самый сильный школьник" признан "Лучшим социальным проектом России" в области поддержки спорта и здорового образа жизни. РМК ведет активную работу по популяризации физической активности среди детей и молодежи, а также повышению качества жизни в регионах присутствия предприятий холдинга. В 2016 году на соцпроекты Группа направила более 200 миллионов рублей.
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