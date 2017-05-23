С участием Словении, Сербии и Казахстана.

26-28 мая в Магнитогорске состоится международный баскетбольный турнир. Состязания посвящены 85-летию Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", магнитогорский "Динамо", ставший бронзовым призером чемпионата России во втором дивизионе суперлиги, встретится с тремя командами. Это Sezanna из Словении, "Младост" из Сербии, а также "Тобол" из Казахстана.

ММК всесторонне поддерживает развитие спорта в Магнитогорске и Челябинской области. Благодаря предприятию достигнуты значительные успехи по возрождению традиций магнитогорского баскетбола. Мужская команда два года подряд занимает призовые места в чемпионате России. В сезоне 2015-2016 годов она стала второй в Суперлиге-3, а через год третьей - в Суперлиге-2.