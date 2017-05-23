Поле на "Санкт-Петербург Арене" пустили под ножСегодня в 14:54
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В преддверии Кубка конфедераций.
Менее чем за месяц до старта Кубка конфедераций по футболу на "Санкт-Петербург Арене" - одном из стадионов, который должен принять матчи турнира – начали снимать газон. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы, члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игоря Лебедева сообщает ТАСС.
По словам вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего РФС, решение о замене газона было принято 20 мая. Теперь началась активная фаза работ, завершить которые надеются к 2 июня, передает "Уралинформбюро".
Претензии к качеству поля на "Санкт-Петербург Арене" возникли после первого же официального матча на нем – состоявшейся 22 апреля встречи питерского "Зенита" с екатеринбургским "Уралом" (2:0). На проплешины, появляющиеся по ходу поединка, обратили внимание и болельщики, и футболисты, и сторонние эксперты. Тогда представители стадиона оправдывались тем, что "поле не успело проснуться".
Как показало дальнейшее развитие событий, "в спячке" газон на одной из самых дорогих арен мира так и остался. Поле пережило лишь еще один матч – проигранный "Зенитом" 7 мая поединок против "Терека".
Третья игра сине-бело-голубых – 17 мая против "Краснодара" - на их новой арене и вовсе не состоялась. Из-за качества газона ее перенесли на прежний стадион "Зенита" - "Петровский".
"Санкт-Петербург Арена" была заложена в 2007 году. Предполагалось, что первый матч на нем состоится в марте 2009-го, однако в итоге акт ввода сооружения в эксплуатацию был подписан только в декабре 2016 года. При этом стоимость строительства возросла с 6,7 миллиарда рублей до порядка 50 миллиардов, по данным СМИ.
Стадион должен с 17 июня по 2 июля этого года принять игры Кубка конфедераций по футболу (включая финальный матч), а также с 14 июня по 15 июля 2018 года – игры чемпионата мира.
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