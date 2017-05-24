Футболист возвращается в Москву.

Роман Павлюченко не будет продлевать контракт с екатеринбургским "Уралом". Эту информацию федеральным СМИ подтвердили спортивный директор команды Евгений Алхимов и президент клуба Григорий Иванов.

Позже сам форвард пояснил, что решил вернуться в Москву, однако варианты продолжения карьеры не озвучил.

При этом, как рассказал "Советскому спорту" наставник "шмелей" Александр Тарханов, футболисту предлагали продлить сотрудничество.

Роман Павлюченко пополнил состав "Урала" в июне 2016 года, контракт был подписан сроком на 1 год. В прошлом сезоне 35-летний игрок провел в составе ФК "Урал" 23 матча и забил 4 гола, передает "Уралинформбюро".