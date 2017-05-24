Разного достоинства.

В детско-юношеской спортивной школе "Ямбург" подвели итоги учебного сезона 2016–2017 годов. Ее воспитанники стали победителями Всероссийских соревнований, чемпионами Уральского федерального и Ямало-Ненецкого автономного округов, призерами Свердловской области. Всего завоевано более 480 медалей разного достоинства, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

Двое учащихся ДЮСШ выполнили разряд кандидата в мастера спорта России. Спортсменке отделения "Плавание" Юлии Носковой и боксеру Алексею Ноздрину вручили квалификационные книжки.

"Нам всего семь лет, но за столь небольшой срок тренерами ДЮСШ "Ямбург" подготовлено 8 кандидатов в мастера спорта России", – отметил директор ДЮСШ "Ямбург" Михаил Паламарчук.

Исполняющая обязанности начальника управления физкультуры и спорта администрации Нового Уренгоя Мария Карпова вручила благодарственные письма спортивным педагогам. За высокое профмастерство были отмечены Дмитрий Годин (настольный теннис), Виктор Аль-Бадри (бокс), Дмитрий Галимуллин (кекусинкай карате), Владимир Журбин (волейбол), Оксана Козырева (плавание), а также инструкторы-методисты Вера Маркевич и Анатолий Вдовикин.

Почетную грамоту главы администрации Нового Уренгоя получил и замдиректора ДЮСШ "Ямбург" Алексей Капустин. А директор школы Михаил Паламарчук по итогам окружного конкурса "Спортивная элита Ямала" был признан лучшим руководителем учреждения спорта.

Следует отметить, что в ДЮСШ "Ямбург", базирующейся в спортивно-оздоровительном комплексе Нового Уренгоя, занимается около 700 детей. Кроме мини-футбола и плавания, там ведутся занятия по лыжному спорту, настольному и большому теннису, волейболу, баскетболу, боксу, кекусинкай карате, бильярду, спортивным танцам и легкой атлетике.