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КХЛ проведет следующий чемпионат без "Металлурга"Сегодня в 10:48

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Новокузнецкий клуб исключен за плохую игру.

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новый состав участников следующего чемпионата КХЛ 2017/2018. За бортом оказались новокузнецкий "Металлург" и загребский "Медвешчак".

ХК "Металлург" выпал из состава, так как замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, а ХК "Медвешчак" и вовсе не подал необходимые документы для участия в следующем сезоне, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе КХЛ. При этом все уральские клубы традиционно вошли в дивизион Харламова: екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор", ханты-мансийская "Югра" и магнитогорский "Металлург".

Следует добавить, что "Медвешчак" окончил минувший регулярный чемпионат КХЛ на 24 месте с 69 очками (23 победы и 37 поражений). Новокузнецкий "Металлург" же занял последнее 29 место всего с 40 очками (14 побед и 46 поражений).

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